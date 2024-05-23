مدير معهد المحاصيل الحقلية بالزراعة يكشف جهود الحكومة لدعم محصول القمح

أكد علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن القمح هو محصول إستراتيجي للدولة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على وضع حافز ربح للفلاحين، ووضعت سعر 1600 جنيه لأردب القمح كسعر استرشادي، وقامت بزيادته إلى 2000 جنيه، مما زاد الإقبال على زراعته وزاد الربح.

وقال علاء خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن هذا الموسم مبشر لمحصول القمح، مؤكدا أن السعر المحلي للقمح أعلى من السعر العالمي.

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أنه نستهدف زيادة المساحات المنزرعة من القمح، لتحقيق المزيد من الإنتاجية، وإستنباط الأصناف الجديدة من القمح لزيادة الإنتاجية.