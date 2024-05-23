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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

بحوث الفضاء
بحوث الفضاء

تستخدم الأشعة السينية للمساعدة فى اكتشاف الامراض الخطيرة في مراحلها الأولى ولكن عند التعرض لها بكميات كبيرة فإنها تشكل خطرا كبيرا على الإنسان وتعرضه لمشاكل عديدة أبرزها الإصابة بالسرطان لذا تعد سلاحا ذو حدين.

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ويهتم العلماء بمعرفة مصادر الأشعة السينية للتمكن من السيطرة على الكمية التى تصل للإنسان لحمايته من المخاطر وفى نفس الوقت التوسع أكثر فى استخدامها فى المجالات الطبية والعلاجية.

الأشعة السينية الجديدة 


ووفقا لما جاء فى موقع “تاس” أعلن معهد الفضاء الروسي عن تمكن فريق من العلماء من اكتشاف 130 مصدر جديد للحصول على الأشعة السينية.

وتم اكتشاف مصادر الأشعة السينية الجديدة أثناء تطوير فهرس المواقع التي تم استخدام التلسكوب ART-XC في دراستها خلال المرحلة الأولى لعمل المرصد Spektr-RG الفضائي ويساعد هذا الاكتشاف الجديد فى تحديد مصادر الأشعة السينية في مناطق الكون القريبة من كوكبنا بل ويساهم فى معرفة طبيعة خصائصها.

الاشعة السينية فى الطب
الاشعة السينية فى الطب

و أصدر المكتب الإعلامي لمعهد بحوث الفضاء بأكاديمية العلوم الروسية،بيانا رسميا حول مصادر الأشعة السينية الجديدة كان كالتالي:

جهز فريق من علماء الفلك بالمعهد فهرسا جديدا يضم  1.5 ألف موقع لـ الأشعة السينية وتمت دراستها باستخدام التلسكوب ART-XC  فى المرصد الفضائي الروسي Spektr-RG، وكانت هذه الخطوة السبب في اكتشاف 130 مصدر جديد للحصول على الأشعة السينية.

إجمالي مصادر الأشعة السينية فى الفهرس بعد هذا الاكتشاف 1545 منها 130 مصدرا جديدا  وحوالى 10 بالمئة أجسام جديدة ذات أهمية علمية، و يحتوي المعلومات المهمة مثل تراكم النجوم النيوترونية وتجمع المجرات والثقوب السوداء والنجوم ذات الإكليل الساخن
 

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