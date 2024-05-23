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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع انطلاق أول فوج.. طلب عاجل من العاهل المغربي لحجاج المملكة

ارشيفي
ارشيفي

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعوة عاجلة إلى الحجاج المغاربة، مطالبا إياهم بتمثيل المملكة في موسم الحج على أكمل تمثيل، متحلين بقيم الإسلام المثلى، من أخوة صادقة وتسامح شامل وتضامن فعال.

جاء ذلك في الرسالة السامية التي وجهها العاهل المغربي إلى الحجاج المغاربة بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة لموسم 1445 هـ، اليوم الخميس: “نخاطبكم من منطلق حرصنا الدائم على رعاية المقدسات الدينية وإظهار حرصنا الفائق على أن تمثلوا بلدكم، المملكة المغربية، في موسم الحج العظيم أكمل تمثيل، متحلين بقيم الإسلام المثلى، من أخوة صادقة وتسامح شامل وتضامن فعال”.

وحث الملك محمد السادس، في هذه الرسالة التي ألقاها نيابة عنه  أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمطار الرباط – سلا، الحجاج المغاربة على تمثيل المغرب وتجسيد حضارته العريقة التي اشتهر بها الأسلاف على مر التاريخ في الوحدة والتلاحم والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال والوحدة المذهبية.

ودعا الملك الحجاج إلى أن يكونوا سفراء للمغرب في إعطاء هذه الصورة الحضارية المضيئة، مذكرا إياهم بأن هذه القيم والثوابت هي التي جعلت المغرب ينعم بالأمن والاستقرار ويواصل مسيراته الظافرة تحت قياته الرشيدة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

كما  أشار الملك محمد السادس إلى ما يتطلبه القيام بفريضة الحج في هذه البقاع المقدسة من تقيد والتزام بالتدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي توفر لضيوف الرحمن كل أسباب الاطمئنان.

وأضاف أن هذه التدابير تتوخى جعل موسم الحج يتم على ما يتعين أن يكون عليه من نظام وانتظام، وأمن وأمان.

بالموازاة مع ذلك، ذكر الملك محمد السادس بما يتطلبه أداء فريضة الحج من احترام الترتيبات والتوجيهات التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حرصا منها على توفير شروط الراحة في الحل والترحال، وتمكين الحجاج المغاربة من الأداء الأمثل للمناسك بفضل ما وفرته لأفواج الحجاج في الديار المقدسة.

وأضاف أن الأمر يتعلق بأطر متعددة الاختصاص ترافق الحجاج المغاربة منذ مغادرتهم أرض الوطن وإلى عودتهم؛ من فقيهات وفقهاء موجهين ومرشدين، وأطباء وطبيبات وممرضين ساهرين على صحتهم، ومن إداريين قائمين على مدار اليوم بتقديم الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها الحجاج.

كما ذكّر الملك الحجاج المغاربة بما عليهم من واجب الدعاء له بدوام النصر والتأييد وموصول العمل السديد، وموفور الصحة والعافية له ولأسرته الشريفة، وأن يريه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن ما يسر القلب ويقر العين، وأن يشمل برحمته ورضوانه كلا من جده المقدس ووالده المنعم الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، وأن يحيط المغرب بحفظه وعنايته ويكلأه بعين رعايته.

ودعا كذلك الحجاج إلى الدعاء له الساهر على “أمنكم وازدهاركم، وعلى وحدة وطنكم وصيانة سيادته وكرامته، وإحلاله المكانة اللائقة به في محيطه الإقليمي وعالمه الإسلامي”.

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