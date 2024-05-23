جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل العثور على جثث أربعة رهائن في غزة

وافق جيش الاحتلال الإسرائيلي على نشر تفاصيل جديدة حول كيفية العثور على جثث أربعة رهائن إسرائيليين الأسبوع الماضي في شمال قطاع غزة.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في مخيم جباليا للاجئين الليلة الماضية لمشاهدة النفق وسط القتال المستمر.

وبينما كانت الطائرات بدون طيار تحلق في دوائر فوق رؤوسهم، وكانت الدبابات تطلق النار في مكان قريب كل بضع دقائق، كان المقدم ألموج روتيم يقف فوق فتحة نفق مفتوحة في منزل مظلم في قلب المخيم.

تم اكتشاف جثث أربعة رهائن إسرائيليين – إسحاق جيليرنتر، وأميت بوسكيلا، ورون بنيامين، وشاني لوك – في النفق من قبل جنود من الكتيبة 202 من لواء المظليين.

وكانت القوات تعمل في ذلك الجزء من مخيم اللاجئين، الذي لم يكن الجيش الإسرائيلي قد احتله بعد، بسبب التحليل الذي أجراه ضابط استخبارات الكتيبة.

وقال روتيم إن الضابط “لاحظ أن هناك عناصر تهمنا، وفهمنا أن هذا شيء هنا”.

ودخلت قوة يقودها النقيب روي بيت يعقوب إلى المنزل المفخخ لتفتيشه وحتى بعد ثمانية أشهر من القتال المستمر في جميع أنحاء قطاع غزة، بذلت القوات قصارى جهدها لتفقد كل خزانة وركن.

وأصر بيت يعقوب على رفع سجادة في إحدى الغرف، فوجد باباً معدنياً مربعاً في منتصف الأرضية.

وذكر أنه عثر على فتحة نفق، وقام روتيم بتأمين المنطقة واستدعاء قوة من وحدة ياهالوم النخبة التابعة لفيلق الهندسة القتالية.

كانت القوة، ساميتش 2، تحت قيادة النقيب أليف، الذي لا يمكن الإشارة إليه إلا بالحروف الأولى من اسمه العبري.

وكشفت قوة ياهالوم عن بئر يبلغ عمقه حوالي عشرة أمتار (30 قدمًا) وكان به سلم معدني مثبت في أحد الجوانب.

ولم يكن يبدو مختلفًا عن العشرات من الأعمدة الأخرى التي عثروا عليها، لكن أليف أصر على استخدام جميع الأدوات المتاحة للبحث عن جثث الرهائن في النفق.

وقال ألف لتايمز أوف إسرائيل: "لقد اكتشفنا متفجرات عند مدخل البئر، وبدأنا العمل تحت الأرض، بعناية، وبتصميم، باستخدام الحدس لقد عثرنا على العديد من المناطق المشبوهة، مما دفعنا في النهاية إلى تحديد مكان الرهائن وإخراجهم في نفس الليلة".

وتابع ألف: "بعد أن تأكدنا أنهم رهائن لدينا، ليس هناك فخر أكبر من ذلك، وليس هناك امتياز أعظم ونريد أن نستمر بلا توقف في إعادة المزيد والمزيد من الرهائن إلى الوطن".

وقال روتيم: "لا يوجد أحد أكثر فخرا منا بقدرتنا على إعادة جثث الإسرائيليين لدفنها بشكل لائق في إسرائيل".