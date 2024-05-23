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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

4 محاور في اجتماع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومديري الخطة والمنهج

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

اجتمع اليوم الخميس، الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بمديري الخطة والمنهج للتعليم بالمناطق الأزهرية بحضور د. مكرم النبراوي مدير عام الخطة والمنهج.

4 محاور في اجتماع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومديري الخطة والمنهج 

 وتناول الاجتماع مناقشة المحاور التالية:

  1. مناقشة تقرير أداء المناهج الدراسية لجميع صفوف المراحل الدراسية للعام الدراسي٢٠٢٣ والوقوف على المعوقات ورصد ردود أفعال المتعاملين مع المناهج الدراسية وكذلك مطابقة الامتحانات لخطة المناهج الدراسية.
  2. مناقشة التوصيات والإجراءات المتخذة بخصوص متابعة مستويات تحصيل الطلاب للمناهج وتحسين مستوى الضعاف في التحصيل الدراسي
  3. تحليل نتائج الاختبارات التحصيلية للتلاميذ للوقوف على مستويات أداء الإدارات التعليمية في جميع المناطق لدورها في عمليات شرح وتقديم المناهج الدراسية ومن ثم تحقيق أهداف العملية التعليمية
  4. تقييم أداء إدارات الخطة والمنهج بالمناطق الأزهرية على مدار العام الدراسي والوقوف على الإنجازات المحققة ورسم الخطة المستقبلية.

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وأكد جميع المشاركون على أهمية دور إدارة الخطة والمنهج في دعم منظومة العمل لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة ويضمن تقديم خدمة متميزة لكل طالب أزهري.

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