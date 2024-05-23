نداء عاجل من رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن صفقة الرهائن

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرزي هاليفي على "الحاجة الملحة" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

جاء ذلك في اجتماع حاسم لمجلس الوزراء الحربي الليلة الماضية.

ووفقاً لمصدرين مطلعين على المناقشة تحدثوا لموقع والا العبري، أكد هاليفي أنه بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ممارسة الضغط العسكري على حماس، بما في ذلك العمليات في رفح، فإن هذه الجهود يجب أن تتكامل مع المناورات السياسية لتسهيل إطلاق سراح الرهائن.

إلحاح هذا الوضع قد وحد رؤساء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وفريق التفاوض، الذين يتفقون جميعاً على ضرورة التحرك بسرعة لتأمين التوصل إلى اتفاق، حتى لو كان ذلك يعني النظر في المقترحات الأخيرة التي قدمتها حماس وتقديم تنازلات أخرى. ويعكس هذا الموقف الموحد خطورة الوضع وفوريته.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، اجتمع رئيس الموساد ديدي بارنيا ورئيس الشاباك رونان بار واللواء الاحتياطي نيتسان ألون لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الحرب.

ويتضمن هذا القرار مبادئ توجيهية محدثة للمفاوضات ومحاولة لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع حماس.