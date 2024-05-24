استهداف ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير

ذكرت وسائل إعلام أنه تم استهداف فجر اليوم ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

و استهدف حزب الله اللبناني في وقت سابق ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة ‏إيفن مناحم، وإصابتها إصابةً مباشرة.‏

ونفذ حزب الله اللبناني هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مرابض ‌‏مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب "بيت هلل"، حيث استهدفت المسيرات أماكن تموضع واستقرار ضباط المرابض ‌‏وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏

وقصفت مدفعية حزب الله اللبناني موقع جل ‏العلام الاسرائيلي حيث أصابوه إصابة مباشرة.

واستهدف كذلك عناصر حزب الله اللبناني في وقت سابق موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية حيث اصابوه إصابة مباشرة وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفي وقت سابق استهدف حزب الله عناصره بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية موقع الراهب.

وبحسب ماصرح به الحزب في بيان له؛ فقد جاء ذلك بعد مراقبة ‏تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في الموقع ذاته وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرّك ‏في محيط الموقع فقد تم استهداف الجنود.

