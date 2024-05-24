استهداف ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير

ذكرت وسائل إعلام أنه تم استهداف فجر اليوم ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.
و استهدف حزب الله اللبناني في وقت سابق ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في مستعمرة إيفن مناحم، وإصابتها إصابةً مباشرة.
ونفذ حزب الله اللبناني هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مرابض مدفعية كتيبة 403 المستحدثة جنوب "بيت هلل"، حيث استهدفت المسيرات أماكن تموضع واستقرار ضباط المرابض وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.
وقصفت مدفعية حزب الله اللبناني موقع جل العلام الاسرائيلي حيث أصابوه إصابة مباشرة.
واستهدف كذلك عناصر حزب الله اللبناني في وقت سابق موقع الصدح بقذائف المدفعية حيث اصابوه إصابة مباشرة وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
وفي وقت سابق استهدف حزب الله عناصره بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية موقع الراهب.
وبحسب ماصرح به الحزب في بيان له؛ فقد جاء ذلك بعد مراقبة تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في الموقع ذاته وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرّك في محيط الموقع فقد تم استهداف الجنود.