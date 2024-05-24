تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم لتكون تحت عنوان :"الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره".

ومن المقرر أن تنقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من رحاب مسجد الحاج زكي الهواري بالكفر الجديد، بميت سلسيل، بمحافظة الدقهلية، بتلاوة للقارئ الشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني ، وخطيبا الدكتور محمد أبو زيد الأمير.

وبينت الأوقاف، في نص خطبة الجمعة: أن الحج رحلة إيمانية عظيمة تهوي إليها قلوب المؤمنين وتشتاق لنفحاتها نفوس المحبين الصادقين؛ إجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام) حيث دعا ربه سبحانه قائلا : -{رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}.

وأوضحت الأوقاف خلال نص خطبة الجمعة، أن الحج من أعظم العبادات التي يتجلى فيها كمال الإيمان بكمال التسليم الله (عز وجل)، فأعمال الحج مبنية على حسن الاتباع وحسن التسليم لله عز وجل وكمال الإيمان به.