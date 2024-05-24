عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الجيل: التشكيك في جهود وساطة مصر يعكر فرص السلام

أحمد محسن قاسم، أمين
أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل

اعتبر الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل، أن التقارير الصحفية المشككة في جهود الوساطة المصرية، هدفها تعطيل التوصل إلى قرار بتوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يخدم سيناريو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الراغب في مد أمد الحرب لأطول فترة ممكنة.

 

وقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن المفاوض المصري مارس وساطة باتفاق مسبوق برغبة جميع الأطراف، ووضع بعض بنودا من شأنها وقف سلسال الدم الذي أهدر منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، ووقع الفلسطينيون ضحيته حتى اليوم، مشيرًا إلى أن هناك أطراف ترغب في تشويه صورة مصر، لا لشيء إلا لرغبة القاهرة في إنهاء هذا النزاع وإحلال السلام والاستقرار الغائبين عن المنطقة بفعل همجية الاحتلال وحريه الشعواء على قطاع غزة.

 

وذكر أمين تنظيم حزب الجيل أن تلك الألاعيب المكشوفة التي تمارس ضد الدولة المصرية، لا يمكن أن تدحض جهودها التي بذلتها من أجل وقف الحرب الجارية الآن، كما لا يمكن أن تثنيها عن مواقفها الراسخة ومبادئها التي لا تقبل التجزئة، لافتا إلى أن هذا لا يعني أن مصر تقبل على نفسها تلك الادعاءات الهابطة التي لم ترد على ذكر مصدر صريح، بينما جاءت مبهمة.

وأشار الدكتور أحمد محسن قاسم إلى خطورة مواصلة بعض الأطراف حملتها تلك على مصر، والتي ستكون لها انعكاساتها على مستوى الأوضاع في المنطقة وديمومة الحرب التي تشنها إسرائيل وبالتالي غياب السلام، مؤكدا ضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية لإنقاذ ما تبقى.

أحمد محسن قاسم الجيل حزب الجيل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

ترشيحاتنا

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع

مفتي الجمهورية: حجاب المرأة المسلمة يختلف حسب الزمان والمكان

شقيقة فتاة أوبرمدينة نصر: إحالة المتهم إلى الجنايات.. وخاله: محصلش

الحزن يسيطر على مدحت صالح أثناء تشييع جثمان شقيقه| صور

معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. تزامنا مع موسم الحج

لهذا السبب.. مدير الاستخبارات الأمريكية يجتمع مع رئيس الموساد ومسئول حكومة قطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

يسبب الإغماء والوفاة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-