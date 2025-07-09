بعد كسر ساقه في مونديال الأندية.. موسيالا يرفع الحرج عن دوناروما

أكد جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، أنه لا يتحمل مسؤولية كسر ساقه المروع الذي تعرض له خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية ضد باريس سان جيرمان، مضيفًا يوم الأربعاء أن "مثل هذه الحالات تحدث".

أصيب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بكسر في الشظية مع كسر وخلع في الكاحل، إثر اصطدامه بحارس مرمى باريس سان جيرمان، جيانلويجي دوناروما، في نهاية الشوط الأول.

عاد اللاعب الألماني الدولي، الذي غادر الملعب محمولًا على نقالة، من أتلانتا إلى ميونيخ حيث خضع لعملية جراحية، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لبضعة أشهر، ويغيب عن بداية الموسم الجديد.

قال موسيالا في منشور على إنستغرام: "سارت العملية الجراحية على ما يرام، وأنا في رعاية جيدة، وأود أن أقول إنه لا أحد يتحمل المسؤولية عن هذا".

"أعتقد أن مثل هذه المواقف تحدث، وسأستغل الفترة القادمة لاستعادة قوتي وإيجابيتي."

بدا دوناروما متأثرًا بشكل واضح بعد الإصابة، وقال بعد المباراة إن "صلواته وتمنياته بالشفاء" لموسيالا.

كان فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، مستاءً للغاية من الحادثة، وقال بعد الهزيمة 2-0 بوقت قصير إنه "نادرًا ما يكون غاضبًا إلى هذا الحد."

أنهى موسيالا الموسم برصيد 21 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، حيث فاز بايرن بلقب الدوري الألماني.