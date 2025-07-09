بعد كامل العدد ++ في رمضان 2025.. لينا صوفيا في مسلسل 220 يوم

تعيش الفنانة الشابة لينا صوفيا حالة كبيرة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة و أصبحت من الممثلات الشابات المطلوبات بقوة للمشاركة في الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التلفزيونية ، خاصه بعد تألقها في مسلسل كامل العدد، وتشارك لينا صوفيا في مسلسل 220 يوم و الذي سوف يتم عرضه خلال الفترة القادمة.



تدور أحداث مسلسل "220 يوم" في إطار اجتماعي حول كاتب يعيش مع زوجته التي تعمل كمديرة مكتبه، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية.

المسلسل مكون من ١٥ حلقة ومن بطولة كريم فهمي ،صبا مبارك ، حنان سليمان ،علي الطيب ،عايدة رياض ،يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان.



المسلسل من تأليف محمود زهران ،سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل.