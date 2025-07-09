صلاح الدين مصدق يفضل الاستمرار مع الزمالك رغم العروض المغربية

كشف مصدر مقرب من المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب يفضل الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، رغم تلقيه أكثر من عرض في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن مصدق تلقى عرضا من نادي الوداد المغربي، بالإضافة إلى عرض آخر من نادٍ مغربي، إلا أن رغبته الأولى هي مواصلة مشواره مع الزمالك.

وأضاف أن اللاعب يشارك حالياً في فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، ويأمل في الحصول على فرصة أكبر خلال الموسم المقبل، مشدداً على أن الأولوية حالياً بالنسبة له هي الاستمرار في صفوف الزمالك واستكمال عقده.