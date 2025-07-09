حماة الوطن يعلن الحصول على نسبة ملائمة من مقاعد القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ

يؤكد حماة الوطن، أن وجوده في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، يأتي في إطار التوافق الوطني والتنسيق بين 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث حصل الحزب على نسبة ملائمة من المقاعد.

وفي ذات السياق يعلن حماة الوطن، خوض المنافسة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، في ضوء ما يمتلكه من قواعد حزبية، وما يتمتع به من شعبية وجماهيرية كبيرة.

ويدعو حماة الوطن، جميع مرشحيه إلى ضرورة ترشيد نفقات الدعاية الانتخابية، مع توجيه جزء منها لصالح المشروعات القومية، ضمن الدور المجتمعي للحزب.