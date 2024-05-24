هل يعوق تحديد مستقبل إسرائيل بنيامين نتنياهو؟.. محمد عز العرب يجيب

قال دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن البعض لا يسأل عن وضع اليوم التالي في حالة إسرائيل وهذا ما يشغل بنيامين نتنياهو، موضحا أنه يعتقد حتي بنيامين نتنياهو واإئتلاف الحكم لم يعرف كيف تأتي اللحظة حتي يأتي الخروج، مضيفا ربما يتم الحديث عن إذا تحقق أيا من الأهداف الثلاث الذي وضعت من جانب مجلس الحرب لشن الحرب حتي هذه اللحظة لم يتحقق اي هدف.



وأضاف عز العرب، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي قناة "الأولي"، أن إذا تحقق هدف في لحظة ما القضاء على أحد الرؤوس المدبره لهجمات 7 أكتوبر قد يكون ذلك مدخل، موضحا أن اذا تحقق في خلال عملية رفح في سيناريو ما قد يتم إيجاد عناصر من المحتجزين لأن هناك رهان في شن تلك العملية أن بعض هؤلاء الرهائن موجودين أو مختطفين في بعض المناطق داخل رفح الفلسطينية.



وأوضح عز العرب، أن إذا زاد منسوب حركة الاحتجاج لأن البعض لا يري التحرك على الجبهة الاخري بمعني أن هناك إحتجاجات يقودها راي عام إسرائيلي متضرر وفي القلب منها اهالي الاسرة و المحتاجات، مضيفا أن على الجانب الاخر نجح بنيامين نتنياهو أن يخرج احتجاجات مقابلة من جانب اسر القتلي من العسكريين الذين قتلوا في هجمات 7 أكتوبر وبالتالي بدا انها هجمات مؤيدة في مواجهة هجمات معارضه.