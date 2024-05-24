بعد نجاح حالة خاصة.. القوى الناعمة تسلط الضوء على التوحد وتغيير المفهوم العام

أكدت الدكتورة مها هلالي، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أهمية دور القوى الناعمة في تسليط الضوء على مرض التوحد وتغيير المفهوم العام حياله.

وأشارت إلى أن مسلسل "حالة خاصة"، الذي تناول قصة محامي ناجح يعاني من اضطراب طيف التوحد، نجح في جذب اهتمام الجمهور وزيادة الوعي بالتوحد.

وأضافت هلالي، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي قناة "الأولي"، أن نسب الإصابة بالتوحد متباينة، وليس شرطاً أن يظهر الشخص المصاب بالتوحد علامات واضحة منذ البداية، وأوضحت أن تشخيص التوحد يتم من خلال مشاكل في التواصل والنمطية والتكرار في السلوك.

وأكدت هلالي، أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا التوحد والتوعية بمعاناة المصابين بهذا المرض، وأشادت بدور المسلسل "حالة خاصة" في رفع الحرج عن الأسر التي تعاني من توحد الأطفال، مشيرة إلى أن نسبة التميز في الإعاقة تكون قليلة ونادرة.

وختمت هلالي حديثها بالدعوة إلى تعزيز الرسالة الإيجابية في وسائل الإعلام، مؤكدة أن تسليط الضوء على التوحد بشكل صحيح يسهم في تحسين الوعي المجتمعي وتقبل الفرد المصاب بهذا المرض.



