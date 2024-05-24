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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

5657 طالبا وطالبة يؤدون غدًا امتحانات شهادة الدبلومات الفنية في بورسعيد

تعليم بورسعيد يستعد
تعليم بورسعيد يستعد لعقد امتحانات الدبلومات الفنية

 أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أن تعليم بورسعيد أنهى كافة الإجراءات لعقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، غدا السبت الموافق 25 مايو الجاري.

وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام على مستوى المحافظة هو 5657 طالب وطالبة بكافة النوعيات بواقع 3638 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي و 1447 طالب وطالبة بالتعليم التجاري والفندقي و 267 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي و257 طالب وطالبة بالتكنولوجيا التطبيقية.

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وأشار " عبد التواب " إلى أن الامتحانات التحريرية تنطلق فى بورسعيد غدا السبت 25 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو القادم من خلال 28 لجنة رئيسية  تغطي كافة الإدارات التعليمية داخل المحافظة وضواحيها.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن تعليم بورسعيد يتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتأمين كل مقرات اللجان الرئيسية ومركز الأسئلة وخطوط سير توزيع الأسئلة والاجابة، وكذلك استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين التي تم تجهيزها على أعلى مستوى فندقي لاستضافتهم طوال فترة الامتحانات.

تعليم بورسعيد يتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتأمين كل مقرات

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وشدد وكيل تعليم بورسعيد علي ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية، موجها بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات للطلاب، متمنيا التوفيق للجميع.

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