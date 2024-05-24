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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يرحب بقرارات العدل الدولية بشأن فلسطين.. ويدعو لوقف إطلاق النار

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أعلن حزب حماة الوطن، ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية، في شأن أمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

أكد  الحزب في بيانه، أن هذا القرار تأكيد جديد أمام العالم أن إسرائيل هي السبب في إغلاق معبر رفح، وأن مصر بريئة من الإدعاءات الإسرائيلية بإغلاق المعبر.

ويشدد الحزب على ضرورة تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، بسبب تدهور الظروف المعيشية.

ويدعو حماة الوطن إلى أهمية استئناف المفاوضات، وتنفيذ الرؤية المصرية في ضرورة وقف إطلاق النار، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

محكمة العدل الدولية رفح إسرائيل رفح الفلسطينية

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