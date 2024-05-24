حماة الوطن يرحب بقرارات العدل الدولية بشأن فلسطين.. ويدعو لوقف إطلاق النار

أعلن حزب حماة الوطن، ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية، في شأن أمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

أكد الحزب في بيانه، أن هذا القرار تأكيد جديد أمام العالم أن إسرائيل هي السبب في إغلاق معبر رفح، وأن مصر بريئة من الإدعاءات الإسرائيلية بإغلاق المعبر.

ويشدد الحزب على ضرورة تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، بسبب تدهور الظروف المعيشية.

ويدعو حماة الوطن إلى أهمية استئناف المفاوضات، وتنفيذ الرؤية المصرية في ضرورة وقف إطلاق النار، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.