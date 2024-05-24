صحفي: مصر تقوم بالعبء الأكبر في دعم الشعب الفلسطيني

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، على الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الامريكي لبحث تطورات الاوضاع في قطاع غزة ، قائلا إن الاتصال توقيته مهم جدا ويأتي مع توسع الاحتلال الاسرائيلي بعدوانه على رفح ، وتردي الاوضاع الانسانية في القطاع.

وتابع عماد الدين حسين ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " التاسعة " والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن الولايات المتحدة الامريكية والعالم يدركون ان مصر هي التي تقوم بالعبء الاكبر في دعم واسناد الشعب الفلسطيني.

وواصل : دون مصر يصعب تصور الحديث عن تصورات الوضع المستقبلي في قطاع غزة ، ومعبر رفح هو الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني.