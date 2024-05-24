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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أكدت عدالة الحقوق الفلسطينية

صدى البلد

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، إن قرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال كشفت ألاعيب إسرائيل أمام العالم من جهة وتحرك دولي له قيمته يثبت جرائم الحرب قي حق قادة الاحتلال والمسؤولين عن القرار فيه عالميا.

ولفت د. خضير فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر  بوقف إسرائيل عملياتها العسكرية أو أي عمليات أخرى في مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب غزة، خطوة جديدة في طريق إثبات إدانة إسرائيل دوليا تجاه ما ترتكبه من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وتأكيد ان جرائم الاحتلال فاقت التصور ولا يمكن استمرارها او الصمت عنها.

ولفت وكيل صحة الشيوخ، أن قرارات محكمة العدل الدولية وقبلها بايام مطالبة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانتس يؤكد ان المجتمع الدولي اصبح رافض تماما للهمجية الاسرائيلية ويتحرك لوقفها.

وشدد  د. خضير، على قرارات محكمة العدل الدولية  وحثها دولة الاحتلال على اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية. والزامها كذلك بتقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.

واختتم  النائب الدكتور حسين خضير، بالقول ان قرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال صفعة مدوية وانتصار حقيقي للمدنيين في غزة والاراضي المحتلة وتؤكد على قوة وعدالة حقوق الشعب الفلسطيني.

حسين خضير إسرائيل الشعب الفلسطيني

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