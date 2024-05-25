طريقة عمل سلطة الكينوا بالفلفل المشوي| صحية ولذيذة

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل السلطة الكينوا بالفلفل المشوي، فهي من الأطباق الجانبية الصحية واللذيذة.



مقادير سلطة الكينوا بالفلفل المشوي



1 كوب كينوا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

الخضراوات:

1 حبة كبيرة فلفل احمر حلو

2 عود بصل أخضر مفروم مع الأوراق

2 حبة صغيرة خيار مفروم مكعبات صغيرة

1 حبة صغيرة جرز، مبروش

2 حبة متوسطة طماطم منزوع البذور، مفروم

1 كوب حمص مسلوق



التتبيلة :

نصف كوب زيت زيتون

ربع كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة خل

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

للتقديم : جوز مجروش

طريقة تحضير سلطة الكينوا بالفلفل المشوي



1. في “كسرولة” ضعي الكينوا ، أضيفي ٢ كوب من الماء، اضيفي الملح والزيت، دعي الكينوا على نار متوسطة لتصل لدرجة الغليان، خففي النار، غطي الكسرولة، اتركي الكينوا لمدة ١٥ دقيقة لتتشرب الماء وتنضج.

2. ضعي الكينوا في البراد لعدة ساعات ليطيب طعمها.

3. شوي الفلفل: باستعمال ملقط الطعام امسكي الفلفل ثم ضعيها على النار مع تحريكها عدة مرات على كافة الجوانب لتصبح القشرة لونها بني غامق. ضعي الفلفل وهو ساخن في طبق، غطي الطبق واتركيه بضع دقائق لكي تصبح القشرة لينة ويسهل تقشيره. قشري الفلفل ثم انزعي البذور وقطعيه الى مكعبات صغيرة.

4. التتبيلة: في وعاء ضعي الزيت، العصير، الخل، الثوم، الملح، الفلفل، البقدونس، الكزبرة ثم قلبي المكونات لتختلط. يمكنك استعمالها مباشرة أو وضعها في البراد لعدة ساعات.

5. في وعاء ضعي الكينوا، الفلفل، البصل، الخيار، الجزر، الطماطم، الحمص، التتبيلة وقلبي لتختلط المكونات مع بعضها.

6. ضعي السلطة في طبق التقديم، انثري فوقها الجوز وقدميها.