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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد زيادة: دوري في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الأقرب لشخصيتي الحقيقية

عماد زيادة
عماد زيادة

قال الفنان عماد زيادة، أن الاستعدادات لتصوير مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، بدأت منذ شهر أغسطس 2023، لتحقيق الوقت الكافي لتحضيره وهذه طريقة المخرج محمد سامي.

وأشار عماد زيادة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلاً: «محمد سامي بيحب ياخد وقته في الشغل عشان الممثلين كل واحد فيهم يستعد كويس لشخصيته كويس، عشان المسلسل يطلع بالصورة الكويسة اللي أنتم شفتوها، ويحقق النجاح المطلوب في كل أعمال محمد سامي».

وأضاف عماد زيادة، قائلاً: «إحنا في النهاية بنخضع لرؤية المخرج لأن هو المايسترو، وبيبقى شايف العمل ككل من أول مشهد لأخر مشهد في المسلسل».

ياسين الألفى

وأكد عماد زيادة على أن شخصية ياسين الألفي قريبة من شخصيته الحقيقية في هدوئها، قائلاً: «ياسين الألفي كان بالنسبة لي مش تمثيل ومحمد سامي قالي عايزة تبقى زي ما أنت كده، وده اللي عملته هو سهل وانت شايفه على الشاشة لكنه في تحضيره صعب».
https://www.youtube.com/watch?v=SMbJwYneSn8

اعمال محمد سامي الإعلامية شيرين سليمان المخرج محمد سامي بيب شيرين سليمان

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