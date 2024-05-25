بعد إصابته بالسرطان.. محمد عبده: أنا طيب بفضل الله تعالى

ظهر الفنان محمد عبده، في مقطع فيديو قصير متداول عبر موقع اكس تويتر سابقا، مع أحد المقربين منه ليطمئن جمهوره على حالته الصحية.

وقال محمد عبده، في الفيديو المتداول: «أنا طيب بفضل الله تعالى» ليطمئن جمهوره بعد إعلان إصابته بالسرطان مؤخرا.

محمد عبده يطمئن جمهوره على صحته:



انا طيب بفضل الله تعالى ❤️pic.twitter.com/NjyTdsIU58 — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 24, 2024

إصابة محمد عبده بالسرطان

وكان كشف المطرب محمد عبده عن نوع السرطان الذي أصيب به، مشيرا أنه سافر فرنسا لتلقى العلاج بحصوله على حقنة كل ثلاثة أشهر لتقليل انزيمات السرطان.

وأشار عبده فى تسجيل صوتي نشرته الصفحة الرسمية لقناة روتانا : “الجماهير الحلوة اللى بتحب الفن وبتحب محمد عبده أنا كويس وعمال أتحسن .. الأمور الصحية الحمد الله بتتحسن والموضوع إني أنا كان عندي كانسر فى البروستاتا وبدأت فى كورس علاجي مكثف".

وتابع: “ أخدت جلسات أشعاع والأعراض الجانبية بتاعت الإشعاع أخف بكثير من الكيماوي، وباخد حقنة كل ٣ أشهر لتقليل إنزيمات السرطان وبعد يوم 7 مايو هبدأ الكورس التاني”.

وأضاف: الحمد الله المرض ده ابتلاء من عند ربنا واحنا لازم نصبر وأكيد دعائكم لي كان عامل كبير جدا فى تحسن حالتي وشفائى بإذن الله.

إعلان خبر إصابة محمد عبده بالسرطان

وأعلن الفنان السعودى محمد عبده، عبر رسالة صوتية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام السعودية، عن إصابته بمرض السرطان، مما أدى إلي خضوعه لجلسات العلاج الكيماوي في باريس.

وأوضح ذلك "خيري رمضان" في برنامج "مع خيري"،

المذاع عبر فضائية "المحور"، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، وأشاد بصوته العذب متأثرًا على ما أصابه.

وأن محمد عبده لم يعلن من قبل عن مرضه وانفردت قناة العربية بهذا التسجيل الصوتي لمحمد عبده.

وأكد خيري على تعليق عبده بأنه متفائل بالشفاء العاجل والقريب وأنه سوف يواصل تقديم أعماله، كما نعي الشيخ الأمير عبدالمحسن وكتب لأبو نورا "صوتك يناديني، بعتذر، الرسايل والعديد من الأغاني، وتمني الشفاء لابو نورا وأستكمال مسيرة العطاء والفن.