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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يسلم ملابس الإحرام الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

سلم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، ملابس الإحرام الخاصة لحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وهنأ المحافظ الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج، متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر، والتمتع بالرحلة المباركة، والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وطالبهم بالالتزام بكل التعليمات من الفرق المسؤولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني.

ولفت إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم، موجهًا مرافقي بعثة الحج الرسمية بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين بإذن الله .

وأكد الهجان أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كل المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء جميع الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.

وتم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1445 هـ 2024م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار 264 حاجاً على مستوى محافظة القليوبية.

ويقسم الحجاج إلى 3 مستويات: المستوى الأول: 86 حاجا والمستوى الثاني 90 حاجا والمستوى الثالث 88 حاجا، كما تم اختيار 5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

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