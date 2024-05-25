بمقطع فيديو.. ياسمين صبري ترد على المشككين في أحدث صورها

نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، من أحدث إطلالاتها بمهرجان كان السينمائي.

وجاء مقطع فيديو ياسمين صبري، تزامنا مع التعليقات المشككة في صورها بنفس الإطلالة، والتي ادعت أنها لجأت للفلاتر وبرامج تحسين الصور.

ياسمين صبري وكريستيانو رونالدو

من جهة أخرى، أثارت الفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها مع لاعب النصر السعودى كريستيانو رونالدو، وذلك ضمن حضور مجموعة من النجوم فى حفل حلبة النار الذى أقيم فى الرياض.

ولم يكن ظهور ياسمين صبرى المثير للجدل الأول مع نجوم ومشاهير عالميين، حيث أثارت الجدل بلقائها مع جونى ديب فى مهرجان البحر الأحمر، وكذلك جاكى شان.

وأثارت ياسمين صبري حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها مع لاعب النصر السعودى كريستيانو رونالدو، وذلك ضمن حضور مجموعة من النجوم فى حفل حلبة النار.

وظهرت ياسمين صبرى مع كريستيانو رونالدو دون وجود جورجينا رودريجيز، ويعد هذا أول لقاء يجمع بينهما بعد حالة الجدل التي أقيمت في الفترة الأخيرة، بشأن تقليد الفنانة لروجينا.

ياسمين صبري وجونى ديب

كما أثارت ياسمين صبرى الجدل بعد ظهورها اللافت مع حونى ديب فى مهرجان البحر الأحمر وكان اللقاء يسوده حالة من الود.