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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تُشارك في اجتماع "التعاون والتنمية الاقتصادية"

صدى البلد

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثلة في وحدة التنمية المستدامة -عن بعد- في "الدورة السادسة والأربعون لفريق العمل المعني بالمؤشرات الإقليمية" التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في إطار أعمال لجنة سياسات التنمية الإقليمية، بناءً على دعوة من المنظمة في إطار البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة
وتناولت الدورة عددًا من الجلسات حول البيانات الخاصة بالتنمية في كافة المجالات على المستوى المحلي في الدول، كما عرضت عدد من الدول تجاربهم ذات الصلة.

وخلال ورشة العمل استعرضت ندى يعقوب، باحث اقتصادي أول بوحدة التنمية المستدامة؛ التجربة المصرية في إنشاء لوحة بيانات إلكترونية لمتابعة بيانات التنمية المستدامة في مصر على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المنصة الإلكترونية هو إتاحة بيانات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة في المحافظات للسادة المحافظين ومتخذي القرار، حتى يتسنى لهم صياغة السياسات المبنية على الأدلة التي تساهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لاحتياجات كل محافظة. موضحة أن وزارة التخطيط ركزت على أن تكون لوحة البيانات تفاعلية، تتيح للمستخدم مقارنة أداء المحافظات في المؤشرات المختارة، وكذلك مقارنة أداء المحافظة الواحدة عبر الأهداف التي يختار المستخدم التركيز عليها، والخروج بتوصيات مفصلة لوضع التنمية في المحافظة.

وتأتي هذه المنصة الإلكترونية في إطار جهود الدولة المصرية في توطين التنمية المستدامة بالمحافظات، حيث أنها مكملة لتقارير توطين التنمية المستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021 لتحليل وضع كل من ال27 محافظة في مؤشرات التنمية المستدامة لأجندة 2030، ومنذ هذا الإطلاق عملت الوزارة على إنشاء لوحة البيانات التفاعلية لتكون مكملة لتقارير التوطين، ومن المستهدف إطلاق المنصة الإلكترونية خلال الأشهر القادمة.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البرنامج الق ـطري

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