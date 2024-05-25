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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على أساس مقترحات جديدة.. استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الأسبوع المقبل

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، من أجل صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة، سوف تستأنف الأسبوع المقبل.

ووفقا للقناة 12 العبرية فقد عاد رئيس الموساد دافيد برنياع  اليوم السبت من اجتماع ثلاثي عقده مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر لشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، وفي نهاية الاجتماع تقرر استئناف المفاوضات قريبا بناء على مقترحات جديدة من الطرفين.

وبحسب القناة فإن هذا اللقاء الثلاثي بين رئيس الموساد ومدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر، ناقش الثلاثة بناء البنية التحتية لاستئناف المفاوضات.

قالت القناة إن المحادثات التي سيتم افتتاحها بقيادة الوسطاء - مصر وقطر، بمشاركة نشطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

والخميس الماضي، اجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي، وناقش محاولات تجديد الاتصالات بشأن صفقة الأسرى. وفي نهاية المناقشة، أبلغ مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أنه تلقى فريق التفاوض الإسرائيلي تعليمات باستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح المختطفين. لكن مكتب نتنياهو لم يحدد كيف من المتوقع أن يستأنف فريق التفاوض المحادثات التي لم تعقد في الأسابيع الأخيرة.

وتفجرت المفاوضات مطلع شهر مايو الماضي، بعد إعلان حركة حماس قبولها شروط صفقة المختطفين وتملص إسرائيل، حيث ادعت تل أبيب أن شروط الصفقة لا يمكن لإسرائيل قبولها. 

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