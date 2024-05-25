الصناعات الثقافية والإبداعية .. بـ الأعلى للثقافة غدا

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ بأمانة الدكتور هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور سعيد المصري - مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية و تشريعاتها بالمجلس، تنظم اللجنة حلقة نقاشية بعنوان:

"الصناعات الثقافية و الإبداعية في مصر...تسليط الضوء أصبح ضرورة" والتي تنظمها اللجنة، غدا الأحد في تمام الخامسة مساء الأحد الموافق ٢٦ مايو بقاعة الفنون.

يدير الحلقة النقاشية الدكتور محمد عبد الدايم - مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية وعضو اللجنة.



ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي:

- الدكتور أحمد السراجي- عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية.

- الدكتورة دينا جلال - خبيرة في اقتصاديات الثقافة - عضو اللجنة.



- الدكتور عماد أبو غازي - أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة - وزير الثقافة الأسبق.

- الأستاذ عمرو البسيوني - رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة- عضو لجنة الشباب.

- الأستاذة هبة الزين - رئيس قسم الاقتصاد الإبداعي - المجلس الثقافي البريطاني.

الأستاذ الدكتور وليد قانوش "رئيس قطاعي صندوق التنمية الثقافية والفنون التشكيلية - عضو لجنة الفنون التشكيلية و العمارة.

يعاد بث الحلقة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك