الصناعات الثقافية والإبداعية .. بـ الأعلى للثقافة غدا

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ بأمانة الدكتور هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور سعيد المصري - مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية و تشريعاتها بالمجلس، تنظم اللجنة حلقة نقاشية بعنوان:
"الصناعات الثقافية و الإبداعية في مصر...تسليط الضوء أصبح ضرورة" والتي تنظمها اللجنة، غدا الأحد في تمام الخامسة مساء الأحد الموافق ٢٦ مايو بقاعة الفنون.
يدير الحلقة النقاشية الدكتور محمد عبد الدايم - مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية وعضو اللجنة.
ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي:
- الدكتور أحمد السراجي- عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية.
- الدكتورة دينا جلال - خبيرة في اقتصاديات الثقافة - عضو اللجنة.
- الدكتور عماد أبو غازي - أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة - وزير الثقافة الأسبق.
- الأستاذ عمرو البسيوني - رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة- عضو لجنة الشباب.
- الأستاذة هبة الزين - رئيس قسم الاقتصاد الإبداعي - المجلس الثقافي البريطاني.
الأستاذ الدكتور وليد قانوش "رئيس قطاعي صندوق التنمية الثقافية والفنون التشكيلية - عضو لجنة الفنون التشكيلية و العمارة.
يعاد بث الحلقة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك