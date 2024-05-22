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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هل أشارت لوحة الملك تشارلز إلى رموز شيطانية؟| فنان تشكيلي يجيب

صدى البلد

تم الكشف عن أول لوحة رسمية للملك تشارلز الثالث في قصر باكنجهام وأثارت حالة من الجدل، 

وقام الفنان البريطاني جوناثان يو برسم اللوحة على مدى ثلاث سنوات، وتم تصميمها بأبعاد تبلغ حوالي 8 أقدام و6 بوصات في 6 أقدام و6 بوصات. يو هو نفس الفنان الذي رسم صورًا لشخصيات مشهورة مثل توني بلير وديفيد أتينبورو وملالا يوسفزاي.

أثارت اللوحة جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا فقد اتهمها البعض انها ترمز لرموز شيطانية والبعض الأخر راى انها سببت له الضيق بسبب لونها الأحمر.

تركيز على القلق والحيرة

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة في تصريحات خاصة لصدى البلد هذه اللوحة تركز بشكل أساسي على موضوع القلق والحيرة، وليس على الرموز الشيطانية.

واستطرد الأمر الرئيسي في هذه اللوحة هو استخدام اللون الأحمر بكثافة والذي يعبر عن الانفعالات القوية والمشاعر المضطربة، الوجه الخارج من الجحيم هو رمز للصراع الداخلي والقلق الذي يجتاح الشخص.

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على الرغم من أن البعض قد يفسر هذه الصورة على أنها ذات طبيعة شيطانية، إلا أن السياق الأساسي هو التركيز على حالة القلق والحيرة التي تعكسها الألوان والتعبيرات الفنية.

بالنسبة لي، كان هذا العمل ناجحًا بشكل كبير في إبراز هذه المشاعر القوية، ولكني لا أعتقد انها لوحة جيدة ولكن بشكل عام، فإن تلك التفاصيل الفنية المختارة ساهمت في إيصال الموضوع المركزي للوحة بقوة.

 

 

الملك تشارلز تشارلز الفنان التشكيلي محمد عبلة تشارلز الثالث جوناثان يو

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