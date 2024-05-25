كيا سبورتاج خليجي موديل 2023 .. أقل من سعرها بـ 320 ألف جنيه

تقدم شركة كيا الكورية الجنوبية وعملاقة تصنيع السيارات، باقة من طرازاتها المتنوعة في السوق المحلي والعالمي، منها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV سبورتاج، والتي تعد من اشهر السيارات الرياضية.

وظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 للبيع على الانترنت بحالة "كسر الزيرو"، وذلك بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 500 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى حالة الفبريكا بالكامل، وانتمائها للفئة الثانية بمواصفات خليجية.

كيا سبورتاج 2023

وتضم السيارة كيا سبورتاج 2023 مرايات جانبية ضم كهربائية التحكم، مكيف هواء متعدد المناطق، ريموت تحكم، سنتر لوك، زجاج خلفي مظلل، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، كاميرا، مثبت سرعة، جنط رياضي، مقاعد كهربائية، انذار، مصابيح ضباب.

كيا سبورتاج 2023

تأتي السيارة بلوحة عدادات ديجيتال، عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، اضاءة نهارية، شبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية.

كيا سبورتاج 2023

تعمل السيارة كيا سبورتاج 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، ويمكنه انتاج 180 حصانا إضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك طراز DSG مكون من 7 غيارات.

سعر السيارة كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو"

ظهرت السيارة كيا سبورتاج 2023 صاحبة هذا الموضوع للبيع على الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو" بسعر يبلغ مليون و600 ألف جنيه، ويذكر أن الفئة الثانية من هذه السيارة تباع بسعر رسمي يبلغ مليون و919.900 جنيه، أي بفارق يبلغ 320 ألف جنيه.