أرخص سيارة سيدان أوتوماتيك في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

تقدم شركة بروتون نسختها الجديدة ساجا ضمن موديلات 2024 في السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة سيدان ماليزية مقدمة محليًا، مع طرحها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

وتأتي السيارة بروتون ساجا موديل 2024 بمصابيح أمامية حادة الشكل، مع اضاءة نهارية، وجنوط، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، ومرايات جانية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، إلى جانب مفوم رباعي الابواب ومساحة تخزين خلفية تسع لـ 420 لتر.

بروتون ساجا موديل 2024

وزودت السيارة بروتون ساجا موديل 2024 بعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر مانع للسرقة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، انذار، قفل مركزي، ريموت للتحكم.

بروتون ساجا موديل 2024

وتضم السيارة بروتون ساجا موديل 2024 نظام ترفيهي مع مكبرات صوتية، بلوتوث، مدخل AUX و USB، مكيف هواء، شاشة ملونة تعمل باللمس، كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2465 مم.

بروتون ساجا موديل 2024

وجاءت السيارة بروتون ساجا موديل 2024 بنسبة طول كل بلغت 4331 مم، و1689 مم للعرض، و1491 مم للارتفاع، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 95 حصانا و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2024 الرسمي في مصر

تقدم السيارة بروتون ساجا موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 659.900 جنيه.