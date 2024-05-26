عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة سيدان أوتوماتيك في مصر .. كم يبلغ سعرها ؟

بروتون ساجا موديل
بروتون ساجا موديل 2024

تقدم شركة بروتون نسختها الجديدة ساجا ضمن موديلات 2024 في السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة هي ارخص سيارة سيدان ماليزية مقدمة محليًا، مع طرحها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

أرخص عربية عائلية في مصر .. 7 مقاعد بهذا السعر

وفر 100 ألف جنيه .. اركب تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024

بـ 90 ألف جنيه .. أرخص سيارة هاتشباك فبريكا

وفر 55 ألف جنيه.. سيارة بحالة الزيرو هاي لاين بأفضل سعر

وتأتي السيارة بروتون ساجا موديل 2024 بمصابيح أمامية حادة الشكل، مع اضاءة نهارية، وجنوط، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، ومرايات جانية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، إلى جانب مفوم رباعي الابواب ومساحة تخزين خلفية تسع لـ 420 لتر.

 بروتون ساجا موديل 2024 

وزودت السيارة بروتون ساجا موديل 2024 بعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر مانع للسرقة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، انذار، قفل مركزي، ريموت للتحكم.

 بروتون ساجا موديل 2024 

وتضم السيارة بروتون ساجا موديل 2024 نظام ترفيهي مع مكبرات صوتية، بلوتوث، مدخل AUX و USB، مكيف هواء، شاشة ملونة تعمل باللمس، كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2465 مم.

 بروتون ساجا موديل 2024 

وجاءت السيارة بروتون ساجا موديل 2024 بنسبة طول كل بلغت 4331 مم، و1689 مم للعرض، و1491 مم للارتفاع، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 95 حصانا و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر السيارة بروتون ساجا موديل 2024 الرسمي في مصر

 

تقدم السيارة بروتون ساجا موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 659.900 جنيه.

سيارة ارخص سيارة بروتون تقنية الفار سعر بروتون ساجا سعر بروتون ساجا موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

أرخص عربية عائلية في مصر .. 7 مقاعد بهذا السعر

وفر 55 ألف جنيه.. سيارة بحالة الزيرو هاي لاين بأفضل سعر

بـ 90 ألف جنيه .. أرخص سيارة هاتشباك فبريكا

أسعار كيا جراند سيراتو موديل 2024 في مصر.. صور

أرخص سيارة أوتوماتيك في السوق المصري.. كم سعرها بعد التخفيض ؟

أحدث أسعار سيارات ام جي موديل 2024 بعد التخفيضات

مرسيدس A 200 "كسر زيرو" 2024 .. بهذا السعر

أسعار بيجو 408 موديل 2024 في مصر.. بعد تخفيض 500 ألف جنيه

ترشيحاتنا

مروان عطية: ماينفعش حد يجي يخطف كأس أفريقيا من الأهلي ويمشي

احذر البلطجة.. الحبس سنة عقوبة كل من يلحق الضرر بممتلكات الغير

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. من النعم الكثيرة

250 جنيه للبلدي.. استمرار تراجع أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق

ستات كتير بتجيله.. شاهد عيان يكشف تفاصيل حياة سفاح التجمع وصديقته| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-