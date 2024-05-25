سكان حدائق الأهرام: معاناة يومية مع انقطاع المياه

يعاني سكان منطقة حدائق الأهرام، المجاورة للمتحف المصري الكبير ولأهرامات الجيزة، من انقطاع متكرر للمياه، وهو ما يُسبب لهم معاناة كبيرة.

وتتكرر هذه المشكلة بشكل مستمر، دون وجود حلول جذرية حتى الآن، مما دفع بالسكان إلى المطالبة بوضع حد لهذه المعاناة.

انقطاع المياه

واشتكى العديد من السكان في حدائق الأهرام من انقطاع المياه منذ فجر اليوم حتى الآن، وهو على خلاف ما أعلنته المحافظة، بشأن انقطاع المياه فقط لمدة 4 ساعات عن المنطقة.

يوم الخميس الماضي، أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال تركيب طلمبة مياه جديدة برافع هضبة الأهرام؛ لزيادة الضغوط ومجابهة الزيادة السكانية بمنطقة هضبة الأهرام.

أوضحت محافظة الجيزة، في بيان رسمي، أن الأمر سيستلزم قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المياه عن منطقة هضبة الأهرام لمدة 4 ساعات، وتحديدًا من الساعة الثانية عشرة ليلًا يوم الجمعة الموافق 24/ 5 / 2024 حتى الساعة الرابعة صباحًا يوم السبت الموافق 25 / 5 / 2024 لإتمام عملية التركيب.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حسب البيان، بسرعة الانتهاء من الأعمال لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام، والالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مشددًا على رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لتسهيل عمل الشركة.

ويعاني الأهالي في منطقة حدائق الأهرام من استمرار انقطاع المياه بشكل متكرر، حيث اشتكى السكان والأهالي في المنطقة يوم الأربعاء أيضًا من انقطاع المياه لأكثر من ست ساعات، وهو ما ردت عليه شركة مياه الشرب، مؤكدة أنها كانت تجري تصليحات بخط المياه.

وتكررت الشكوى من جديد حول انقطاع المياه في حدائق الأهرام، بعد الانقطاع لأكثر من 12 ساعات، وكتبت إحدى سكان المنطقة على حسابها الشخصي على فيس بوك: “يا جماعة الخير منطقة هـ ملهاش نصيب تشوف المياه من إمبارح، حرام والله”. وعلق آخر على استمرار الأزمة: "هي مش كانت من 12 لحد 4 الصبح ولا إيه، الساعة داخلة على 10 يعني أكثر من ضعف الوقت المحدد".