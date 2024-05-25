مانشستر يونايتد يخطف بطاقة التأهل لبطولة اليوروبا ليج ببتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي

أنهى مانشستر يونايتد موسمه الضعيف بأفضل طريقة ممكنة، عبر التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ13 في تاريخه، بعد التغلب على جاره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، اليوم السبت، في المباراة النهائية.

وبهذا التتويج، خطف اليونايتد بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي، والتي فشل في الحصول عليها من البريميرليج، نظرا لاحتلاله المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، والذي لا يؤهل لأي بطولة قارية.

وحرم يونايتد نظيره تشيلسي من المشاركة في اليوروبا ليج، ليتحول إلى دوري المؤتمر بدلا منه، رغم احتلاله المركز السادس في البريميرليج، بينما تبخرت آمال نيوكاسل يونايتد في المشاركة الأوروبية، رغم إنهائه الموسم في المركز السابع.

وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج "مانشستر سيتي، آرسنال، ليفربول، أستون فيلا"، فيما سيكون توتنهام هوتسبير شريكا للشياطين الحمر في تمثيل إنجلترا بالدوري الأوروبي.