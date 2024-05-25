دمّك بقى تقيل| تعليق صادم من فجر السعيد على ظهور شيماء سيف الجديد

انتقدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ظهور الفنانة شيماء سيف الأخير بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة التي أدت لفقدان وزنها بشكل ملحوظ.

ونشرت فجر السعيد صورة شيماء سيف من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الاستوري، من ظهورها الأخير مع الإعلامية ياسمين عز، بـ برنامج كلام الناس، وعلقت: شيماء سيف ضعفت ودمها صار ثقيل.. كانت تقتلني ضحك والآن تكسر خاطري، حسافة عليها خسرنا نجمة كوميدي.

كشفت الفنانة شيماء سيف، تفاصيل جديدة عن سبب فقدانها 50 كليو جراما من وزنها مرة واحدة، مشيرة إلى أنها أصيبت بمشكلة في المفصل والطبيب المعالج لها طلب منها إجراء عملية تغيير مفصل.



وأضافت شيماء سيف، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، :"روحت للدكتور بسبب الم في المفصل، وطلب مني إجراء عملية تغيير مفصل الأمر الذي سبب لي صدمه ورفضت الموضوع، وذهبت للطبيب الخاص بي وعملت عملية تكميم".

وتابعت شيما سيف، أن :"بعد أن أجريت العملية فقدت ما يقرب من 50 كليو جرام من وزني، الأمر الذي ساهم في جل مشكلة المفصل وبقيت احسن".