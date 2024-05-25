عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي.. خبير يكشف عن جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية|فيديو

توشكي
توشكي

علق الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء سابقًا، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات تنموية في جنوب الوادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "كلنا كمصريين يجب أن نكون فخورين بما تم إنجازه من أعمال تمويلية لرفع مكانة مصر الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".

وأضاف أن الدولة لكي تزيد مساحات جديدة للزراعة وزيادة الرقعة الزرعية التي تضاءلت في الوادي والدلتا نتيجة التعديات عليها منذ 30 سنة، فضلًا عن الزيادة السكانية والأمن الغذائي والتحديات العالمية التي أثرت عليها أيضًا في سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة للغذاء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ 2014 أكد على إقامة مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي في الصحراء واستغلال كل ما يتوفر بين الموارد المائية سواء جوفية وتحلية مياه الصرف الزراعي.

وأكد أن هناك 15 منطقة ومساحات زراعية أجرت الدراسات التفصيلية لصلاحية التربة من الحصو والتصنيف للتربة وبحث ماذا إذا كانت هناك إمكانية زراعتها على مساحة 8 ملايين فدان وظهرت هذه النتائج في مشروعات اليوم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

بـ 8 آلاف فقط .. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

ترشيحاتنا

بعد اتصال بايدن بـ الرئيس السيسي.. تجهيز 600 شاحنة مساعدات لدخولها غزة

البرلمان العربي يدين أمريكا لاستخدامها الفيتو ضد مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني

رامي ربيعة يضرب الترجي بالهدف الأول لـ الأهلي في نهائي إفريقيا

مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي.. خبير يكشف عن جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية|فيديو

البرلمان العربي يدين هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية ويندد بجرائمه وانتهاكاته

الأهلي والترجي| دخول مثير لـ محمد رمضان في حفل افتتاح أبطال أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف فقط .. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-