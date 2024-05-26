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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص موبايل شاومي في السوق ببطارية 5000 مللي أمبير

هاتف Redmi Note 12
هاتف Redmi Note 12

يعد هاتف Redmi Note 12 من شركة شاومي، والذي تم إطلاقه من خلال علامتها التجارية الفرعية Redmi، واحدًا من أرخص هواتف الشركة التي تقدم إمكانات كبيرة. 

 

ويتميز هاتف Redmi Note 12 بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.67 بوصة بها دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع 1200 نيت ومعدل أخذ عينات للمس 240 هرتز.    

 

ويقدم هاتف Redmi Note 12 إعداد كاميرا ثلاثي على الهاتف، يتكون من مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل وعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر آخر بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل. 

 

ويعمل هاتف Redmi Note 12 بمعالج من نوع Snapdragon 4 Gen 1  من الجيل الأول من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

ويحتوي هاتف Redmi Note 12 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 33 وات. 

 

ويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 5 آلاف و 999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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