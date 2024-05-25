شيماء موسي تستعرض قمة هواوي كلاود خلال برنامج بيزنس

استعرضت الإعلامية شيماء موسى خلال تقديمها برنامج بيزنس المذاع على فضائية صدى البلد، قمة هواوي كلاود التي كانت بحضور وزير الاتصالات.

أعلنت هواوي كلاود، المتخصصة في مجال تكنولوجيا السحابة، عن إطلاق خدماتها السحابية في القاهرة؛ لتكون بذلك أول شركة تطلق سحابة عامة في مصر.



وأوضحت أن المنصة السحابية الجديدة تغطي 28 دولة إفريقية وتسهم في دعم التحول الرقمي للصناعات المختلفة، ليصل إجمالي عدد مناطق تواجد هواوي كلاود إلى 33 منطقة حول العالم.

جاء ذلك خلال قمة هواوي كلاود، التي عقدت بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعدد من مسئولي شركة هواوي، وكبار الشخصيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء هواوي من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.



وفي هذا الإطار، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحوسبة السحابية يمكن أن تضفي الكثير من المرونة والسرعة على آليات العمل، لافتا إلى أن مصر أطلقت سياسة الحوسبة السحابية أولا من خلال المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي إدراكا منها بأهمية تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وأشار طلعت إلى أن منصة “هواوي كلاود” واحدة من أهم السحب الحوسبية لشركة هواوي، مضيفًا أنه جارٍ العمل على اعداد خطة لمؤسسات الدولة وهيئاتها ووزاراتها لكي يتاح لها المميزات التقنية والاقتصادية المرتبطة بسياسة الحوسبة السحابية أولا.



