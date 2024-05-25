القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر

أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن في البحر الأحمر. تم تأكيد الحادث من قبل القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) عبر منشور على موقع X (تويتر سابقًا).

رغم خطورة الهجوم، إلا أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

انخرطت الحوثي، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من اليمن، في صراع طويل الأمد مع التحالف الداعم لإسرائيل. وامتد هذا الصراع إلى المياه الدولية، مما يشكل تهديدات للأمن البحري في البحر الأحمر الاستراتيجي.

يسلط الهجوم الضوء على التوترات الإقليمية المستمرة والمخاطر المحتملة على ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر. وسبق أن استهدف الحوثيون السفن في المنطقة، باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والقوارب المحملة بالمتفجرات.

ويعد البحر الأحمر طريقا بحريا حيويا، يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط ​​عبر قناة السويس. يمكن أن يكون للاضطرابات في هذا المجال آثار كبيرة على الشحن العالمي ونقل النفط.