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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ليفركوزن يتوج بلقب كأس ألمانيا على حساب كايزرسلاوترن

صدى البلد

توج باير ليفركوزن بلقب كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلب على كايزرسلاوترن بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية، التي احتضنها ملعب برلين الأولمبي، مساء اليوم السبت.

وسجل هدف ليفركوزن الوحيد لاعب الوسط، جرانيت تشاكا، في الدقيقة (17).

وشكل كايزرسلاوترن الخطورة الأولى في المباراة، بالدقيقة الرابعة، بواسطة تسديدة قوية من هانسليك، تصدى لها هراديكي.

وكاد ليفركوزن أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 15، عندما تلاعب فلوريان فيرتز بالثنائي زولينسكي وإيلفيدي، في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مسددا كرة أرضية تصدى لها الحارس كراهل.

وسرعان ما هز ليفركوزن الشباك، في الدقيقة 16، بتسديدة مقوسة مميزة من تشاكا، من خارج منطقة الجزاء.

وتعرض ليفركوزن لضربة قوية، في الدقيقة 44، عندما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية، ليطرد الإيفواري أوديلون كوسونو، بعد التحامه القوي مع تومياك.

وتوقفت المباراة مع بداية الشوط الثاني، من الدقيقة 46 وحتى 50، بسبب إشعال جماهير كايزرسلاوترن العديد من الألعاب النارية.

وحاول البديل أتشي تعديل النتيجة لكايرزسلاوترن، في الدقيقة 59، بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وعاد أتشي للظهور بتسديدة صاروخية، في الدقيقة 62، تألق هراديكي في التصدي لها.

وبعد فترة من الهدوء، سدد بوشاز كرة قوية في الدقيقة 73، مرت بجانب القائم.

وفرط ليفركوزن في قتل المباراة، في الدقيقة 75، بانفراد لفريمبونج نجح خلاله في مراوغة الحارس، لكن بدلا من التسديد فضل تمرير الكرة، لينجح دفاع كايزرسلاوترن في إبعادها.

وفي الدقيقة 89، تلقى فلوريان فيرتز نجم ليفركوزن بينية مميزة، لينفرد بالحارس ويسدد كرة تألق الأخير في التصدي لها، قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز بطل البوندسليجا (1-0) وتتويجه بالكأس.

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