ياسر عبدالعزيز: الإعلام يصنع واقعًا ولكنه لا يستمر طويلا

أكد الدكتور ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، أن الاعلام هو نصف المعركة في الحروب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية “extra news”، الإعلام يصنع واقعًا ولكنه لا يستمر طويلا.

وتابع: "الإعلام أقرب إلى تحريك واقع وعامل حافز في واقع موجود ومتشابك على الأرض، الإعلام تأكيدي أنه 50% من المعركة وهو ما قاله محاربين نظاميين وجنرالات في جيوش نظامية، وإرهابيين وكذلك باحثين محترمين، وأن أنفي بذلك أن الإعلام لا يكسب معركة بمفرده أو أنه صفر في المعركة.

وأوضح أن الإعلام يصنع واقعا لا يستمر كثيرا وطويلًا وهو تستيطع أن تخدع الناس بعض الوقت ولكن ليس طويلًا، والواقع المصطنع لا يستمر وأبرز مثال في موازه الانتفاضات العربية، وفي حرب مصر ضد الإرهاب كان الجميع يتصور أن الدولة تم تقسيمها واستولى الإرهابيين على جزء من الدولة".