خالد الغندور: كل أخطاء الزمالك الأهلي صلحها

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عبر لايف علي حسابه بموقع فيسبوك: شوفنا انهاردة تنظيم الأهلي حاجة جميلة، والغلط الي حصل أثناء تسليم الكأس للزمالك اتصلح انهاردة والأهلي أفضل بكتير والشكل كان محترم وراقي.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-



سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.