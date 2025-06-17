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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختبارات لتحديد مستوى المرشحين لبرامج تأهيل القيادات التنفيذية ببني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تابع بلال حبش نائب محافظ بني سويف، في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال  لجنة اختبار تحديد المستوى للمرشحين للالتحاق بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة، التي يتم عقدها بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ جانبا من أعمال الاختبارات، التي بدأت أمس وتستمر اليوم، وتستهدف تحقيق أعلى درجات الحيادية والدقة في تقييم المتقدمين، بهدف اختيار العناصر الأنسب للبرامج التي تشمل إعداد وتأهيل قيادات الصف الأول والثاني بالإدارة المحلية.

وأشار إلى توجيهات المحافظ بضرورة التقييم الموضوعي للمرشحين لضمان موائمة قدرات كل منهم إلى البرنامج التدريبي المترشح له من حيث المؤهلات والمهارات، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الدورات.

 

وتستهدف الاختبارات تحديد المقبولين بعدد من البرامج التدريبية النوعية، من بينها: برنامج إعداد سكرتير عام، إعداد سكرتير عام مساعد، تأهيل رئيس إدارة مركزية، إعداد مدير عام، وإعداد رئيس مدينة.

وتُعد هذه البرامج جزءًا من خطة تدريبية موسعة تشمل أكثر من 160 دورة في مختلف مجالات العمل المحلي، منها 19 دورة تتطلب اجتياز اختبار تحديد مستوى كشرط أساسي للالتحاق بها.

ورافق نائب المحافظ خلال التفقد، اللواء حازم عزت السكرتير العام، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

بني سويف الفشن مدينة بني سويف

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