عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير منطقة مساكن التجنيد ورصف ورفع كفاءة الشوارع المتفرعة من شارع فاروق بالزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة مساكن التجنيد والتي تضم أعمال إنشاء القواعد الخرسانية والسمل بقطعتي الأرض الفضاء موقع العمارتين 6و 7 بعد إزالتهما تمهيداً لإقامة حديقة ومتنزه ومحال تجارية لخدمة أبناء المنطقة. 

شدد المحافظ على رئيس حى أول بمراعاه الإلتزام بتطبيق المواصفات الفنية عند إنشاء المتنزة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليه تماشياً مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة الاعمال التمهيدية لرصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة المتفرعة من شارع فاروق ببلاط الانترلوك بدءا من نفق عرابي من الاتجاهين وذلك لاعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

رفع كفاءة منطقة مستشفى الأحرار بالشرقية

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف علي مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبه وعاجله لها مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي علي الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه لهم.

أكد المحافظ أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والاحياء للوصول إلى بنية تحتيه سليمة بقطاع والطرق والكباري لافتا الي أن المحافظة تشهد إقامة العديد من مشروعات التطوير والتجميل واستغلال مساحات الفضاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء بإقامة متنزهات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

441973360_767756742194852_1830209697802820889_n
441973360_767756742194852_1830209697802820889_n
443835549_767756948861498_2580811978953549801_n
443835549_767756948861498_2580811978953549801_n
444201716_767756738861519_1115312982426180441_n
444201716_767756738861519_1115312982426180441_n
444444805_767733645530495_7844081689009282778_n
444444805_767733645530495_7844081689009282778_n
445096037_767756855528174_2012662857577255568_n
445096037_767756855528174_2012662857577255568_n
445174483_767756848861508_2850300405093994476_n
445174483_767756848861508_2850300405093994476_n
الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التطوير والتجميل الحضارية الإنترلوك الطرق والكباري الطرق الداخلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية بالشرقية تطوير شبكة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

بعد الفوز على الترجي.. قرار عاجل برحيل نجم وسط الأهلي ورفض شروطه

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

بعد الخسارة أمام الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا.. ماذا قال المدير الفني لـ الترجي؟

كنت معانا ومخدتهاش.. ناقد رياضي يسخر من إمام عاشور

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

ملابس فاضحة.. تفاصيل صادمة في جرائم البلوجر هدير عبد الرازق تعاقب عليها بالحبس

ترشيحاتنا

بعد التتويج بالنجمة 12.. قرار عاجل من إدارة الأهلي

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالأحد الثالث في الخمسين المقدسة|ماذا تعرف عنه؟

تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد.. تفاصيل مهمة بشأن العمارات القديمة

صواريخ المقاومة تضرب تل أبيب وإصابة شخص.. صور

ضبط 3 وافدين بمكة المكرمة لترويج حملات حج وهمية

أبو شقة: إرادة الرئيس السيسي والمصريين صخرة تحطمت عليها التحديات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة

مكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل في أحد ظهور

بعد الخسارة أمام الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا.. ماذا قال المدير الفني لـ الترجي؟

بتوب ستومك .. نسرين طافش بملابس جريئة تثير الجدل بالسوشيال ميديا |شاهد

فيديو

تجنبوا الشمس المباشرة .. تحذير من طقس اليوم ودرجات الحرارة

مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة

خطفت الأنظار فى يوم تخرجها.. الطفلة جنا عمرو صارت شابة بملامح مختلفة

موعد وشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. سكن لكل المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-