تطوير منطقة مساكن التجنيد ورصف ورفع كفاءة الشوارع المتفرعة من شارع فاروق بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة مساكن التجنيد والتي تضم أعمال إنشاء القواعد الخرسانية والسمل بقطعتي الأرض الفضاء موقع العمارتين 6و 7 بعد إزالتهما تمهيداً لإقامة حديقة ومتنزه ومحال تجارية لخدمة أبناء المنطقة.

شدد المحافظ على رئيس حى أول بمراعاه الإلتزام بتطبيق المواصفات الفنية عند إنشاء المتنزة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليه تماشياً مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة الاعمال التمهيدية لرصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة المتفرعة من شارع فاروق ببلاط الانترلوك بدءا من نفق عرابي من الاتجاهين وذلك لاعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف علي مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبه وعاجله لها مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي علي الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه لهم.

أكد المحافظ أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والاحياء للوصول إلى بنية تحتيه سليمة بقطاع والطرق والكباري لافتا الي أن المحافظة تشهد إقامة العديد من مشروعات التطوير والتجميل واستغلال مساحات الفضاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء بإقامة متنزهات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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