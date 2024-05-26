صواريخ المقاومة تضرب تل أبيب وإصابة شخص.. صور

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص في هرتسليا شمال تل أبيب بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحف فلسطينية.

ذكرت وكالة صفا بأنه اندلع حريق في مدينة بني براك قرب تل أبيب بفعل صواريخ كتائب القسام.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بدوي صفارات الإنذار بجميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد رشقة صاروخية مكثفة أطلقت من غزة وكذلك سقوط صاروخ قسامي خامس على مستوطنة كفار سابا.

وعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي وقال رصدنا إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة اعترضنا بعضها وسقط بعضها الآخر في هرتسليا وبني براك.

ودوت صفارات الإنذار في أكثر من 20 مدينة وبلدة وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى