دون شراء وبشكل آمن.. أفضل طريقة لعمل صلصال الأطفال في المنزل

هناك عدة طرق لعمل صلصال الأطفال في المنزل بطريقة آمنة دون تعرض الطفل للمخاطر.

وتتميز هذه الطرق بأنها آمنة وبسيطة التحضير، كما أنها خالية من المواد الكيميائية ومناسبة للأطفال، تأكد من حفظها بشكل صحيح لضمان جودتها وسلامتها، بحسب ما قالت طبيبة الأطفال إيمان عبد العظيم فى تصريحات خاصة لصد البلد.

طريق عمل صلصال الأطفال

صلصال الطحين والزيت

المكونات: 2 كوب طحين ، 1 كوب زيت ، نصف كوب ملح (اختياري).

الطريقة:

اخلط جميع المكونات في وعاء حتى يتكون عجين ناعم.

عجن العجين جيداً حتى يصبح ملمسه طري وسهل التشكيل.

احفظ الصلصال في وعاء محكم الإغلاق أو قم بتغطيته بغشاء بلاستيكي.

صلصال الذرة والماء

المكونات: 2 كوب دقيق ذرة ، 1 كوب ماء ، نصف ملعقة صغيرة زيت (اختياري).

الطريقة:

اخلط دقيق الذرة والماء في وعاء حتى يتكون عجين طري.

أضف الزيت واعجن المزيج جيداً.

احفظ الصلصال في وعاء محكم الإغلاق.

صلصال النشا والماء

المكونات: 2 كوب نشا ذرة ، 1 كوب ماء ، نصف ملعقة صغيرة زيت (اختياري).

الطريقة:

اخلط النشا والماء في وعاء حتى يتكون عجين ناعم.

أضف الزيت واعجن المزيج جيداً.

احفظ الصلصال في وعاء محكم الإغلاق.

هل يمكن إضافة ألوان طبيعية إلى صلصال الأطفال لجعله أكثر جاذبية؟

صلصال الأطفال

يمكن إضافة ألوان طبيعية إلى صلصال الأطفال لجعله أكثر جاذبية وتشجيع الأطفال على اللعب والإبداع. هناك عدة طرق لإضافة الألوان الطبيعية:

استخدام عصير الفواكه والخضروات

يمكن استخدام عصير الجزر أو البنجر لإضافة لون برتقالي أو وردي.

عصير السبانخ أو الشمندر لإضافة لون أخضر أو بنفسجي.

أضف القليل من العصير إلى عجين الصلصال واعجن جيداً حتى يمتزج اللون.

صلصال الأطفال

استخدام التوابل والبهارات

الكركم لإضافة لون أصفر.

البابريكا لإضافة لون برتقالي.

القرفة لإضافة لون بني داكن.

استخدام مسحوق الأطعمة الطبيعية

مسحوق الكاكاو لإضافة لون بني داكن.

مسحوق الحبة السوداء لإضافة لون أسود.

مسحوق الحبة البيضاء لإضافة لون أبيض.

تأكد من استخدام كميات قليلة من هذه المواد الملونة حتى لا يصبح الصلصال سائباً أو رطباً جداً، كما يجب التأكد من عدم استخدام أي ألوان أو مواد كيميائية صناعية.