صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعلن نتائج مسابقة "إيناكتس مصر 2024"

اختتمت فعاليات مسابقة "إيناكتس مصر 2024"برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع هيئة "إيناكتس" العالمية؛ بهدف دعم المبادرات الطلابية الهادفة إلى حل التحديات المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.



وأكد د.أيمن عاشور أهمية هذه المسابقة كإحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب، مؤكدًا أنها تمثل منصة مثالية لعرض أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم الريادية التي تستهدف حل التحديات المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تساهم بشكل فعال في إطلاق طاقات الشباب الإيجابية، وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة للوطن.



وأشار الوزير إلى أن المشاركة الواسعة للفرق الطلابية من مختلف الجامعات المصرية، يُؤكد حرص الشباب على المشاركة في بناء مستقبل بلادهم، ورغبتهم في إحداث تغيير إيجابي على أرض الواقع، موضحًا أن ما يُميز هذه المسابقة هو تركيزها على المبادرات الطلابية المجتمعية، والتي تُعالج مشاكل حقيقية في المجتمع، وتُقدم حلولًا مبتكرة لها، وهذا ما يُساهم في تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب، ويدفعهم إلى التفكير في مشاكل المجتمع، والبحث عن حلول لها.



وأكد حرص الوزارة على دعم المبادرات الشبابية وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب، موجهًا الشكر لأسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وهيئة مسابقة "إيناكتس" العالمية على التعاون في تنظيم المسابقة، مهنئًا الفرق الفائزة في المسابقة، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح.

ووجه د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الشكر لدكتور أيمن عاشور على الدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه للصندوق، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا قويًا لمواصلة الصندوق جهوده في رعاية ودعم المبتكرين والشباب الموهوبين، مشيدًا بالشراكة المثمرة مع هيئة إيناكتس العالمية، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الصندوق، مؤكدًا أن المسابقة شهدت مشاركة قوية من 61 فريقًا، موضحًا أن الفرق الطلابية المشاركة في المسابقة استفادت من برامج تدريبية متعددة، وجلسات توجيه مكثفة، قدمها نخبة من خبراء الأعمال، وقد تمكن الطلاب من خلال هذه البرامج من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه الجامعات المصرية في دعم ريادة الأعمال والابتكار بين طلابها، مؤكدًا استمرار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في التعاون مع الجامعات لتنظيم المزيد من الفعاليات التي تساهم في تنمية قدرات الشباب.



وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تأهل 35 فريقًا ممثلًا لـ 35 جامعة مصرية للمشاركة في فعاليات التصفية النهائية للمسابقة، وقد ضمت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين قاموا بتقييم مبادرات الفرق المشاركة لاختيار أفضلها، وأسفرت التقييمات عن فوز فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها ٢٥٠ ألف جنيه؛ ليتأهل للمنافسة العالمية في كازاخستان أكتوبر المقبل، بينما حصل فريق جامعة كفرالشيخ على المركز الثاني، وجامعة عين شمس المركز الثالث.

شهد فعاليات حفل ختام المسابقة كل من ا.فاطمة سري الرئيس التنفيذي لإيناكتس مصر، ود.أمل نصرالدين مدير إدارة البرامج والعمليات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وا.نيللي أحمد منسق مسابقة إيناكتس بالصندوق.

من الجدير بالذكر أن منظمة ENACTUS هي منظمة رائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث تعمل على تحفيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب، من خلال إطلاق مشاريع تساهم في حل المشكلات المجتمعية، وتتواجد إيناكتس في 33 دولة حول العالم، وتضم أكثر من 1626 جامعة، وفي مصر وحدها، تمتد فروع المنظمة لتشمل 62 جامعة وكلية، وتنظم كأس العالم السنوي لريادة الأعمال في شهر أكتوبر من كل عام.

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