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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يُهنئ الطالب "أحمد عامر" الثاني على الجمهورية في الثانوية الأزهرية

صدى البلد

هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الطالب أحمد محمد عامر صادق المقيد بمعهد عاصم نجيب جويفل النموذجي التابع لإدارة العاشر من رمضان الأزهرية، لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في إمتحانات شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023 / 2024 م بمجموع 647 درجة، وبنسبة 99.54 % بالقسم العلمي متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في حياته المستقبلية·

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته البالغة لتفوق ابن الشرقية متمنياً له ولجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، مقدماً خالص الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم لاستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

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أكد محافظ الشرقية أن الطلاب الأوائل مصدر فخر واعتزاز لأسرهم ولمحافظاتهم، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للإرتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد للطلاب، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة دوام التوفيق والنجاح خلال رحلتهم الدراسية المقبلة.

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