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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نسبة القبول بالهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي وفق تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة

مؤشرات تنسيق الجامعات
مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي رياضة

يبحث طلاب الثانوية العامة علمي علوم عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي علوم وخاصة كليات الهندسة والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى الإطلاع على الحدود الدنيا لكليات الطب البشري في الجامعات الخاصة والأهلية، حيث أنه من المتوقع أن تكون الحدود الدنيا لكليات الطب مقاربة لتنسيق العام الماضي.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي رياضة 

وقد جاء الحد الادنى للالتحاق بكلية الحاسبات العام الماضي بمجموع درجات  330.5 في كلية حاسبات ومعلومات الأقصر وهذا يعادل  80.6%  لطلاب علمي رياضة ، بينما جاء الحد الأدنى لكليات الهندسة بمجموع 348.5 درجة بنسبة 85% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات.

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مكتب التنسيق يعلن تسجيل 41 ألف طالب في اختبارات القدرات للثانوية العامة

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صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يعلن نتائج مسابقة "إيناكتس مصر 2024"

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جامعة الجلالة تستضيف ورشة عمل حول "التطورات الجديدة في جراحة المخ والأعصاب"

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عاشور عن الطالب العبقري يحيى عبدالناصر: ضمن أفضل 10% من الملتحقين بمدينة زويل

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أكاديمية البحث العلمي تستعد لبدء الدراسة في المرحلة الثامنة لبرنامج "جامعة الطفل"

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وزير التعليم العالي يلتقي الطفل العبقري يحيى عبدالناصر ويطمئن على انتظامه بالدراسة الجامعية

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مكتب التنسيق يعلن تسجيل 25 ألف طالب في اختبارات القدرات للثانوية العامة

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%85 للهندسة و80.6% للحاسبات والذكاء الاصطناعي.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي رياضة

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91.34 % للطب والأسنان 90.79%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي علوم

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للمرة الثالثة خلال أسبوع.. التعليم العالي تغلق كيانا وهميا جديدا بمحافظة أسيوط

توقعات تنسيق الكليات 2024 2025

تنسيق كلية الهندسة لعام 2023-2024 في جميع جامعات مصر 

توقعات تنسيق الكليات 2024 .. وإليكم تنسيق طب بشري لعام 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر والذي جاءت كالآتي:

  • توقعات تنسيق الكليات 2024.. تنسيق هندسة بترول وتعدين السويس 386.0 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة القاهرة 368.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 تنسيق هندسة الزقازيق 364.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة المنصورة 364.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة عين شمس 363.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة دمياط  361.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة بورسعيد 359.0 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة طنطا 358.0 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة بنها - بشبرا 357.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة الإسكندرية 357.0 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة حلوان 356.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة كفر الشيخ 356.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق كلية الهندسة جامعة دمنهور 356.0 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة بنها 355.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة السويس 355.0 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة المنوفية بشبين الكوم 355.0 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة حلوان بالمطرية 354.0 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة الفيوم 352.5 درجة .
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة جنوب الوادي 351.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة بني سويف 351.0 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة أسوان 350 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة المنيا 350 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة سوهاج 349.5 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة أسيوط 349 درجة.
  • توقعات تنسيق الكليات 2024 .. تنسيق هندسة الطاقة أسوان 348.5 درجة.

تنسيق الكليات 2024 علمي رياضة

تنسيق الكليات 2024 علمي رياضة حكومي

 

مؤشرات تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي 2024 وفق تنسيق العام الماضي 

 

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

 

حاسبات ومعلومات الزقازيق 361

حاسبات ومعلومات دمياط 361

حاسبات ومعلومات بني سويف 360.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة  360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 360

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 359

 

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

 

 

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5

 

حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

 

موقع تنسيق الجامعات 2024

 

ويمكن لطلاب تنسيق الجامعات 2024 معرفة المعاهد والكليات دليل القبول بالكليات والمعاهد للثانوية العامة من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــا 

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%85 للهندسة و80.6% للحاسبات والذكاء الاصطناعي.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي رياضة

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