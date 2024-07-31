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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار بـ البنوك في منتصف تعاملات اليوم.. اعرف وصل كام؟

سعر الدولار
سعر الدولار

أظهر سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنوك، مسجلا زيادة تبلغ 13 قرشا في المتوسط مقارنة بما كان عليه سعر الصرف الأجنبي أمس.

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.33 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع.

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سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم الثلاثاء 30-7-2025

أقل سعر

بلغ أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.34 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية و أبوظبي التجاري.

ثاني أقل سعر

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.53 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع في بنك HSBC.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.49 جنيه للشراء و 48.59 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني NBK،QNB"

متوسط السعر

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأخري نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي و أبوظبي الأول، الاسكندرية، التعمير والاسكان، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، المصرف العربي الدولي، مصر".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB،فيصل الاسلامي،المصرف المتحد، بنك الشركة المصرفية سايب، المصري لتنمية الصادرات".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري و كريدي أجريكول.

أعلي سعر

سجل ثالث أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني.

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نح 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

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