ظواهر جوية مختلفة وتحذير لتلك المحافظات.. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم

قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول تحذير هيئة الأرصاد الجوية، في أحدث بيان لها، سكان جنوبي الصعيد وسيناء من اضطرابات فى الأحوال الجوية، وسوء حالة الطقس الذي سيستمر لمدة أسبوع، معللة هذا الأمر إلى سبب تكاثر السحب العالية والمتوسطة الممتدة من إثيوبيا والسودان والأمطار الموسمية في هذا الوقت من العام.

الأرصاد الجوية المصرية، كشفت عن موعد حالة التقلبات الجوية، والتي تبدأ اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع كامل، وستشهد مناطق متفرقة من جنوب الصعيد «قنا- أسوان- البحر الأحمر» بالإضافة إلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بسيناء، تكاثر للسحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطارا متوسطة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، قد تصل إلى حد السيول، فى طقس غير مستمر لمدة أسبوع وخاصة حتى الأربعاء المقبل.

بيان هيئة الأرصاد الجوية، ذهب لتوضيح سبب عدم الاستقرار في الطقس إلى تأثير منخفضات جوية جنوبية وامتداد استمرار تذبذب الحزام المداري شمال وجنوب خط الاستواء، ما يترتب عليها تقابل الكتل الهوائية القادمة من الشمال مع الكتل الهوائية الجنوبية.

فيما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ودرجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع تتراوح ما بين 36 و 37 درجة على القاهرة الكبري.

وفي ذات السياق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد اليوم لعدد من الظواهر الجوية الشتوية، التي من أهمها الأمطار التي تكون رعدية أحيانًا، مع نشاط حركة الرياح، واضطراب حركة الملاحة البحرية، والشبورة المائية التي تتكون خلال فترات الصباح الباكر

وتوقعت "الأرصاد" أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب خلال النهار، يكون مائلا للحرارة خلال الليل، مع ارتفاع نسب الرطوبة على معظم الأنحاء، مع توقعات بتعرض البلاد للظواهر الجوية التالية:

وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

- تنتشر رياح مثيرة للرمال والأتربة على نفس المناطق.

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- اضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومترا في الساعة، وترتفع الأمواج إلى 3.5 مترًا.

و من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

و قالت إن قيم درجات الحرارة مستقرة على مدار هذا الأسبوع، حيث تسجل العظمى بين 36 و37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، لافتة إلى أنه يوجد ارتفاع بنسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي وبالتالي الإحساس بقيم أعلى لدرجات الحرارة.

وأضافت أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم المحافظات الداخلية ما عدا السواحل الشمالية، حيث يسود فيها طقس حار رطب خلال فترة النهار، أما خلال فترة الليل يسود طقس مائل للحرارة رطب في معظم محافظات الجمهورية.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن اليوم هناك نشاط للرياح على البحر المتوسط وخاصة في الشواطئ الغربية في مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث يصل ارتفاع الأمواج لـ 3.5 متر، لافتة إلى أنه يوجد اليوم فرص أمطار بين الخفيفة والمتوسطة يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الجنوبية مثل حلايب وشلاتين وأبو سمبلن بجانب وجود شبورة مائية خلال فترة الصباح الباكر وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.