شعبة الذهب والمجوهرات: ارتفاعات عالمية ومحلية إثر الأوضاع السياسية والاقتصادية

تراقب شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، عن كثب، حالة التغيرات المفاجئة التي تشهدها الأسواق العالمية والتي تؤثر بدورها على أسعار الذهب العالمية والمحلية، حيث بدأ الذهب منذ مساء أمس ارتفاعات جديدة على المستوى العالمي، تصحبها توترات كبيرة وظروف مؤثرة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وصل سعر الذهب بالسوق المحلي إلى ٣٢٩٠ جنيها لعيار ٢١، وذلك بعد ارتفاع السعر العالمي لـ ٢٤٢٠ دولارا الآن.

أوضح المهندس هاني ميلاد جيد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، أن الأمر أصبح في غاية التعقيد ويدفع بشدة نحو ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قائلا: في ظل مراقبة العالم لأحداث معركة الانتخابات الأمريكية المشتعلة، حيث يتوقع الخبراء تأثر سعر الذهب نحو الارتفاع في حالة عودة ترامب مرة أخرى لكرسي الرئاسة، وما يعنيه ذلك من احتمالية انخفاض سعر الدولار، وبالتالي ارتفاع سعر الدهب كمخزن قيمة بديل عن الدولار ويرتبط به ارتباطا عكسيا. بالإضافة لترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار. ما تلقيه الحرب الروسية الأوكرانية من ظلال ثقيلة على الاقتصاد الدولي وعلى الذهب بصفة خاصة مع تزايد اقبال البنوك المركزية للدول الكبرى على شرائه والتخلص من المخزون الدولاري بتحويله إلى مخزون من الذهب.

ويضيف ميلاد: استيقظ العالم اليوم على حادث مؤسف في منطقة الشرق باغتيال إسماعيل هنية في إيران، الأمر الذي تحتبس معه الأنفاس ترقبا لما يسفر عنه الحادث من ردود فعل على المستوى العربي والعالمي.

تأتي كل هذه الأحداث مرتبطة بمجموعة من التغيرات الاقتصادية الداخلية في مصر بعد رفع سعر المحروقات خلال الأسبوع الماضي، وما قد يؤدي إليه من ارتفاع في نسبة التضخم والحد من القدرة الشرائية لدى الناس على الشراء بصفة عامة.

ويؤكد المهندس هاني ميلاد على ضرورة التأني في اتخاذ قرارات البيع والشراء في ظل هذه التغيرات الحادة على كافة المستويات، ما يجعل التوقعات بالنسبة للذهب في أواخر ٢٠٢٤ تسير نحو الزيادة بشكل كبير.